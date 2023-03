Březová alej vedoucí od křižovatky na Odlochovice k Ratměřicím ale znovu bude dotvářet ráz krajiny v okolí místa známého díky bitvě u Jankova. Po odstranění stromů má podle jednoho z cestářů provádějících kácení následovat výsadby mladých stromků.

Vyjádření Viktora Lišky, starosty Ratměřic



K prvnímu kácení nebezpečných bříz u silnice v intravilánu obce došlo už v roce 2012. Během následujících deseti let pak byly poráženy uschlé stromy. Teď jsme dospěli do fáze, kdy jsme si řekli, že by bylo dobré alej obnovit a místo starých stromů vysadit nové.



Krajská správa a údržba silnic na to našla peníze a díky tomu stromy nejen pokácí, ale také odfrézuje všechny pařezy. Místo nich pak vysází nové mladé břízy. V rozhodnutí je uvedeno, že jich bude šedesát. Alej by měla být kompletní už letos na podzim.



Původní alej nechala někdy ve dvacátých letech minulého století vysázet majitelka ratměřického zámku, která si mladé stromky přivezla ze zámku ve Vrchotových Janovicích. Její stromy tak vydržely zhruba sto let.



V Ratměřicích si nedovedeme představit jinou alej než březovou. Období, kdy je potřeba dožívající stromy odstranit a vyměnit za nové, padlo bohužel na nás. My jsme viděli chřadnoucí alej, holou pláň a zažijeme i mladé stromky, a to padne zase za sto let na někoho dalšího. I tak bych nechtěl jiné stromy. K Ratměřicím právě břízy patří.