Projektant a zhotovitel vinu odmítají s tím, že poškození je následkem dopravy, s níž se nepočítalo. Tyršova ulice se totiž kvůli uzavírce v Nádražní stala jednou z objízdných tras. A i když do ní tehdy směla jen osobní auta a dodávky zásobování, občas tam zabloudily i polské kamiony.

„Z jednání vyplynulo, že nejdříve musíme dokončit návrh opravy s oceněním a rozpočtem,“ uvedl benešovský místostarosta Roman Tichovský a připomněl, že po zimní soutěži na zhotovitele by na jaře měla stavba začít.

Lidé i podnikatelé z Tyršovy ulice jsou z další stavby otrávení. „Od doby, co jsme otevřeli obchod, nám v ulici pořád něco kopou,“ řekla Andrea Boboková, majitelka obchodu Delikatesy s láskou pro chuť. „Dodavatelé k nám nechtěli jezdit. Navíc jsme přišli i o některé zákazníky, kteří by k nám museli pěšky,“ vyprávěla o svých loňských zkušenostech.

Podle místostarosty Tichovského by opravy v příštím roce neměly trvat déle než tři měsíce. Možnost příjezdu zásobování k provozovnám bude zachována z některé ze stran ulice, možné bude použít i chodníky nebo vyznačený cyklistický pás.

Rekonstrukcí totiž projde pouze středová vozovka široká čtyři metry. Práce budou rozděleny na úseky, za každým bude v zemi uložený betonový práh, který zajistí stabilitu přeložené dlažby.

Oprava vozovky v Tyršově ulici nemůže začít už v zimě, protože by mrazy mohly zhatit nezbytné práce. Další příčinou je nedokončená stavba kruhového objezdu na křižovatce Tyršovy s Nádražní. Rondel sice bude oboustranně průjezdný už od neděle 13. prosince, současně se zprovozněním dopravního terminálu a parkovacího domu v Nádražní ulici, stále ale bude chybět připojení do Tyršovy ulice. Tam ještě pokračuje pokládání zámkové dlažby na chodnících, které by mělo být hotové nejpozději v neděli 20. prosince.