Ve středu se na jeho činnost i na další pracoviště související s rekonstrukcí přišel podívat statutární náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). Nemocnice i krajský úřad při té příležitosti blíže představily další plány, jež technický ředitel Jan Kolbaba shrnul do několika slov: „Dostavba chirurgického pavilonu a vznik centrálního příjmu bude velkým přínosem.“

K nemocnici pro 21. století

Náklady předběžně propočítané na 587 milionů korun bude Středočeský kraj hradit z úvěru od Evropské investiční banky. Podle slov Pavlíka, který nemocnici dobře zná nejen díky benešovskému bydlišti, ale především v souvislosti s tím, že v roce 2017 byl předsedou jejího představenstva, se výsledkem úprav za stamiliony stanou špičkově vybavená pracoviště s novým logistickým uspořádáním, jež zlepší podmínky pro pacienty i zaměstnance. „Posuneme se do 21. století. Znamená to třeba, že se pacienti už nebudou z jednoho pavilonu do druhého převážet přes dvůr, což je dnes bohužel realita,“ přiblížil Pavlík nynější poměry a jejich zamýšlenou změnu.

Během příštího půl druhého roku, kdy se má stavět, je však třeba počítat ne se zlepšením, ale spíš naopak: s hlukem, ruchem a omezeními. Potvrzuje to technický ředitel Kolbaba, podle jehož slov se hlavně počítá s využíváním spodní brány (z Máchovy ulice), aby se provoz „přes areál nemocnice“ co nejvíce omezil. „Samozřejmě to částečně omezí komfort pro naše zaměstnance a pacienty, za což se omlouváme, ale myslíme si, že tento projekt posune naši nemocnici v její kvalitě o krok dál a zlepší komfort pro všechny,“ přihlásil se i Kolbaba ke vstupu do 21. století. Mimochodem: historie nemocnice se začala psát už v tom 19.: v roce 1898.

Nové přístroje i méně kroků

Nynější předseda představenstva nemocnice Roman Mrva upozornil ve středu na přínos, který od modernizace mohou očekávat zaměstnanci, zejména ti, kteří působí v chirurgických oborech. „Zlepšení bude viditelné nejen po stránce technologického vybavení budovy, ale v neposlední řadě i prostorové a logisticko-provozní uspořádání bude šetřit zbytečné kroky a energii našich zaměstnanců,“ slibuje změny, které označil slovem „nepředstavitelné“.

Nejde přitom o jedinou stavbu, která nyní mění podobu i funkčnost benešovské nemocnice. Do finále se blíží rekonstrukce budovy patologie, která má být hotova v březnu. Chystá se vybudování zpevněné přistávací plochy pro vrtulník, v niž se letos má změnit louka nad rehabilitačním centrem. Projektuje se také rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů. A Mrva dále upozornil, že se rovněž postupně rozjíždějí výběrová řízení na nové zdravotnické přístroje pořizované díky evropským fondům – přičemž celkově jde o sumu 147 milionů korun.