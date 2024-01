Přístavba pavilonu chirurgie benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie (NRS) se sice oficiálně otevře až za několik dní, už nyní však začíná v suterénu této budovy pacientům sloužit nová magnetická rezonance.

Benešovská nemocnice získala špičkovou magnetickou rezonanci | Video: Zdeněk Kellner

Nemocnice Rudolfa a Stefanie zakoupila, díky bezúročné půjčce necelých 60 milionů korun od Středočeského kraje, přístroj Siemens Magnetom Vida. Jedná se o technologii světových parametrů, která je na úrovni magnetických rezonancí pražských fakultních nemocnic. Obdobný špičkový přístroj využívá ve Středočeském kraji vedle Benešova pouze nemocnice v Kolíně.

Rehabilitační ústav Kladruby se rozšíří, nový pavilon má být hotový už za rok

„Benešovskou nemocnici sleduji velmi pečlivě a dokonce jsem se ve zdejší porodnici narodila. Navíc sem jezdím s rodinou, protože bydlím nedaleko v Mnichovicích. Z rozvoje benešovské nemocnice mám opravdu velkou radost,“ přiznala hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková při slavnostním zahájení provozu.

Nový přístroj umožní zpřesnit diagnózu

Na jeho konfigurování se podílela také primářka Radiologického oddělení a zobrazovacích metod NRS Eva Schönfelderová. „Obrázky, které nám přístroj při vyšetřování pacientů poskytuje, jsou detailní a to nám umožní zpřesnit diagnózu, což se nám na předešlém přístroji nedařilo. Technicky to nebylo možné,“ potvrdila. Nový špičkový přístroj má proti předešlému v prstenci pro lůžko zhruba o deset centimetrů větší prostor pro pacienta a se svými 70 centimetry by měl být přívětivější i pro pacienty s klaustrofobií.

Projekt sdílených kol se v Benešově ujal. Město naplánovalo rozšíření služby

Zcela zásadní je ale to, že poskytuje odborníkům detailnější a přesnější vyšetření v oblasti pánve, což se týká například prostaty nebo konečníku. Nově budou moci zdravotníci provádět vyšetření také loketního kloubu a zápěstí a výhledově pak také vyšetření prsu. Magnetická rezonance bude v provozu ve dvou směnách ráno a odpoledne. Noční zatím není kvůli personální nedostatečnosti v plánu. S přístrojem budou pracovat čtyři laboranti a čtyři lékaři.

Projekt sdílených kol se v Benešově ujal. Město naplánovalo rozšíření služby

„Až využijeme všechny techniky umělé inteligence, podaří se vyšetření zrychlit a zkrátit a pak budeme moci zahájit třeba i víkendový provoz,“ sdělila primářka s tím, že kratší doba vyšetření by měla přinést zkrácení čekací doby. V Benešově to jsou prozatím dva měsíce. „Akutní onkologickou diagnostiku ale samozřejmě provádíme dříve,“ dodala Eva Schönfelderová.