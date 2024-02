/FOTO, VIDEO/ Další vylepšení služeb týkajících se zdravotní péče přináši na Benešovsko na pohled nenápadná asfaltová plocha v horní části areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Mezi pavilony rehabilitace, hematologie a základnou Zdravotnické záchranné služby Benešov vyrostl nový heliport – přistávací plocha záchranářských vrtulníků.

Heliport v benešovské nemocnici, 15. února 2024. | Video: Zdeněk Kellner

Stavba heliportu je podle ředitele nemocnice Romana Mrvy už dokončena a pro přistání a start vrtulníků připravena. „Jen tam prozatím není namalované velké červené písmeno H,“ potvrdil. Nevelká asfaltová plocha se může jevit jako nepříliš významný počin, ale opak je pravdou. Benešovská nemocnice se od května stane právě díky vlastní přistávací ploše vůbec první v celém Středočeském kraji, která najede na nový koncept práce zdravotnických záchranářů.

Benešovská MHD láká na jízdné zdarma a vychází to. Cestujících stále přibývá

Při záchraně zraněných, například těch z dopravních nehod na Benešovsku, bývají v současné době těžce zranění nejčastěji transportováni do Prahy do některého z tamních traumacenter. A to bez ohledu na to, zda jejich zranění odpovídá kritériím k takovému umístění. „Nově od května, a Benešov v tomto ohledu bude první v kraji, budou pacienti, kteří nemají kritéria pro směřování do traumacenter, tedy specializovaných pracovišť nejvyššího typu, směřováni i do oblastních center, která požadovanou péči zvládnou,“ vysvětlil ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Pavel Rusý.

Konopišťská lávka Žofín dostává novou mostovku, má vydržet dalších dvacet let

Prvním z nich bude už v máji právě benešovská nemocnice. Nový systém výrazně uleví přetíženým pražským vrcholovým pracovištím. „Současně to ale bude dobré také pro samotné pacienty a jejich rodiny, protože nebudou hospitalizováni v Praze, ale ve své regionální nemocnici,“ dodal Pavel Rusý. Podle něj problém není v tom, že by helikoptéra v jiných krajských nemocnicích neměla kde přistát, ale právě v navazující zdravotnické péči. A tu, v rámci nového konceptu, bude jako první ve středních Čechách poskytovat Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.