Již nyní ale nemocnice nahlíží svou aktuální situaci s jistou dávkou humorné nadsázky. Může se o tom přesvědčit kterýkoli pacient, hledající na webových stránkách nemocnice informaci o tom, co aktuálně funguje a které služby stále zůstávají mimo provoz.

Přivítá ho takzvané péefko: novoroční přání, jež zcela zjevně odkazuje na malér s počítačovou sítí. Vyobrazení rybek totiž doplňuje text: „Plujte vesele a uvážlivě životem, aby vás nelapila žádná síť!“ Patrně vedení nemocnice dospělo k závěru, že to bude vhodnější, než kdyby po výpadku obřích rozměrů popřála lidem „hodně zdraví“.

Hned pod tímto přáním však figuruje nepřehlédnutelný červený vykřičník upozorňující na upozornění, že nemocnice stále pracuje na odstraňování následků napadení kryptovirem a všechny procesy musí provádět improvizovaně. Je proto třeba počítat s „další dobu strávenou čekáním na ošetření, na výsledky z laboratoří a zobrazovacích metod“.

Podle informací Deníku se již o víkendu v nemocnici operovalo, byť šlo jen o akutní operace a nikoli o zákroky předem plánované, v pondělí se podařilo otevřít lékárnu – a dokonce se uvažovalo o opětovném obnovení provozu interny. Její ambulance však zřejmě zůstanou zavřené ještě nejméně týden – do pondělí 30. prosince.

Mluvčí nemocnice Petr Ballek sice na žádnou z konkrétních otázek Deníku neodpověděl; odkázal na vyjádření středočeského hejtmanství z konce minulého týdne – poznamenal však, že k aktuálnímu stavu právě zveřejnil novinky na facebookové prezentaci nemocnice. Tam je uvedeno doslova: „V současné době se nemocnice nachází ve stabilizovaném stavu, ale interní oddělení je stále v nouzovém provozu a není otevřené.“

Deníku Ballek řekl, že na nápravu škod nemocnice potřebuje klid a čas. „Neexistuje kouzelné tlačítko, kterým by se spustilo všechno najednou. Musíme také vycházet z doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který doporučuje konkrétní kroky, které v té které fázi máme dělat,“ konstatoval.

„Benešovská nemocnice postupně spouští jednotlivé systémy dle priorit – krok za krokem. V současné době je interní oddělení stále v nouzovém provozu a není otevřené,“ vzkazuje nemocnice lidem, kteří se na internetu proklikají až k jejím facebookovým informacím. „Podnikáme všechny kroky k tomu, abychom ho mohli otevřít k 30. 12. 2019,“ slibuje.

Stejný zdroj uvádí, že aktuálně fungují oddělení ARO, JIP chirurgie, JIP ortopedie, akutní traumatologické ambulance – a také gynekologicko-porodnické oddělení a chirurgické sály. Také lékárna již byla otevřena – prozatím bez možnosti platit kartou.

„Máme spuštěný systém PACS, který zajišťuje systém zobrazovacích metod (rentgeny, sono, CT, MR a podobně), a postupně spouštíme dle priorit nemocniční informační systém. Usilovně pracujeme na spuštění laboratorního systému, kde je situace poměrně složitější,“ informuje facebooková prezentace nemocnice.

Právě na obnovení elektronické výměny informací s laboratoří je podle informací Deníku závislé otevření interního oddělení. To potřebuje elektronický přenos dat; nikoli obíhání papírových žádanek a výsledků dodávaných rovněž na papíře.

Plánované operace by se v benešovské nemocnici mohly podle informací krajského úřadu z úterka a čtvrtka minulého týdne rozběhnout v obvyklém režimu od ledna – s tím, že po dohodě s lékaři i pacienty se má operovat také o víkendech, aby nemocnice dohnala skluz daný odložením operací naplánovaných na prosinec.

To by se podle současných očekávání mělo podařit během ledna a února – takže třeba na čekacích lhůtách na náhrady kolenních a kyčelních kloubů by se již od jara nynější výpadek neměl projevovat. „Doufám, že během následujících dvou měsíců by mělo dojít k dorovnání stavu – a pak bude běžet provoz nemocnice tak, jak jsme všichni zvyklí,“ uvedla ve čtvrtek hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Až se podaří obnovit provoz, nastane čas na sčítání škod. Ty přímé v době vrcholících omezení nemocnice vyčíslila na tři miliony korun denně. K tomu se zřejmě přidají nezbytné investice do počítačového vybavení – a prozatím jen těžko odhadovatelné dopady, jež bude mít výpadek ve fungování nemocnice na smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami. Ty dosud zvažují, jak se k situaci postaví. Okolnosti kybernetického útoku zůstávají v šetření policie.