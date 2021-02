Leč, je to tak. Kruháček, úplně přesně jeho vnitřní, ze žulových kostek poskládaný prstenec, se bortí. To ví především majitel, respektive správce komunikace a investor stavby, Středočeský kraj. Právě ten za dílo dostavěné na podzim 2018 zaplatil a teď uplatňuje v rámci zákonné lhůty reklamaci.

„Pokud je něco rozbité, pak se to musí opravit,“ míní týnecký starosta Martin Kadrnožka a připomněl, že snad každý obyvatel města ví, jakým způsobem stavba probíhala. „Na to, že dílo není úplně dobře stavěné jsme upozorňovali a vyzývali jak stavbyvedoucího, tak kraj. Chtěli jsme, aby dohlédli na firmu, která asi neměla kapacity a výsledek její práce byl lepší. Jak to dopadlo, se nyní ukazuje,“ dodal.

Podle Martina Kupky, náměstka hejtmanky pro oblast silniční dopravy, chce Středočeský kraj sledovat stav staveb před uplynutím záruky, aby v rámci ní bylo možné odstraňovat případné závady na náklady zhotovitele, nikoliv investora.

„Pro nás je nyní důležité, aby se oprava povedla a stavební firma se tam už nemusela vracet,“ řekl s tím, že nechce komentovat práci svých předchůdců na kraji. „Chceme se dívat především dopředu. Jde nám o to, aby se ve středních Čechách stavělo opravdu kvalitně,“ uvedl Martin Kupka a dodal ještě, že chce informace o tom, kterým firmám se při práci pro kraj dařilo lépe a kterým hůř. „Do výběrového řízení s takovými informacemi sice nelze zasahovat, ale budeme si moci pohlídat, aby se špatné zkušenosti neopakovaly,“ dodal náměstek hejtmanky.

Původní varianta opravy okružní křižovatky měla probíhat za úplné uzavírky. Město ale s takovou variantou nesouhlasilo. Proto se práce od 1. dubna uskuteční po polovinách a provoz volným pruhem budou řídit semafory. Oprava by měla skončit 15. května.