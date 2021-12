„Takové údaje vůbec nesleduji,“ řekl křivsoudovský starosta Jan Červený, ale hned se opravil s tím, že nákazovou situaci samozřejmě sleduje a všímá si i obcí v sousedství, které vykazují žádné nebo téměř žádné nemocné. „Jestli to tak je i u nás, pak je to jen dobře. Asi se naši obyvatelé chrání a nejspíš se ani zbytečně nesdružují,“ míní lídr radnice, ale s úsměvem přiznává, že vlastně vůbec netuší, proč to tak je.