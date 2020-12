Přesto, že některé obce raději dotace nechtějí, jiné naopak podporu kraje, státu či Unie využívají měrou vrchovatou. K těm prvním patří na Benešovsku například Poříčí nad Sázavou. Obec chystá přestavbu bývalé továrny na byty a pomoc zvenčí raději odmítá. Nechce se na dalších dvacet let nechat svazovat dotačními podmínkami.

„Chceme, aby výsledek našeho úsilí sloužil lidem z Poříčí za podmínek, které budou vyhovovat celé naší obci,“ vysvětlil poříčský starosta Jan Kratzer. „Nechceme, aby nám poskytovatel dotace diktoval, koho a za jakých podmínek v objektu můžeme ubytovat,“ upozornil s tím, že v rámci využívání dotací, by se obec nevyhnula ani řadě kontrol ze strany financů či riziku, že by nedokázala dostát dotačním podmínkám po celou dobu udržitelnosti projektu a peníze by pak musela vracet.