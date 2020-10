Ve vojkovském domově žije 112 klientů a u poloviny z nich středočeští hygienici zjistili před časem nákazu koronavirem. Těm, jak potvrdil ředitel zařízení Vladimír Koníček, tento týden ve čtvrtek již karanténa končila.

Většina bez příznaků

Drtivá většina seniorů o nákaze ani nevěděla a prodělala nemoc bezpříznakově. Pět jich však nakonec přijaly nemocnice k hospitalizaci. „Klienti situaci snášejí nadstandardně dobře. Pořád mohou vycházet na procházky do veřejnosti nepřístupného zámeckého parku,“ popsal Vladimír Koníček.

To platí také proto, že senioři i přes zákaz návštěv dostávají od rodin balíčky, které před doručením projdou dezinfekcí. Stále jsou navíc se svými blízkými i v telefonickém spojení.„Skoro bychom tu potřebovali zřídit call centrum,“ zažertoval ředitel vojkovského domova.

Jenže situace úplně jednoduchá není ani pro personál. Proto by domov potřeboval pomoc. „Máme doma tři pracovnice v sociálních službách na ošetřování,“ potvrdil v pátek ředitel s tím, že den před tím na kraj poslal požadavek na dva pracovníky. Domov by potřeboval zdravotní sestru a medika. Zda vůbec, případně za jak dlouho bude žádost vyřízena, ale není jasné.

Na rozdíl od velké benešovské nemocnice, kde se mohou pracovníci z jednoho provozu přesunout do momentálně personálně oslabeného, v malém prostředí vojkovského domova seniorů to tak praktikovat nelze. Sáhnout pro takovou výpomoc, není kam. „Řešíme to nanejvýš „zahuštěním“ služeb, ale i to je na úkor přesčasů. Jakmile ale vypadnou dva nebo tři pracovníci, už je to problém,“ vysvětlil ředitel.

A tak musí i vojkovské zařízení spoléhat na to, že v rámci nouzového stavu má kraj možnost nařídit pracovní povinnost studentům, které může vyslat na výpomoc v oborech, na něž se mladí lidé studují.

O pomoc se zajišťováním péče o seniory zatím v kraji požádala vedle Vojkova jen soukromá společnost Šarlota Care z Prosečnice. Podle Miroslavy Brožové, ředitelky Šarlota Resort & Care organizace zatím neví, kdo přijde vypomoci. „Pomoc využijeme pro zdravotní domácí péči v rámci našeho objektu v Prosečnici,“ sdělila.

Nepříjemnou zdravotní či personální situaci naopak prozatím nezažili v Domově seniorů Jankov. I tam je sice zákaz návštěv, ale 64 klientům i personálu se covid vyhýbá. „Nálada v domově je i přes zákaz návštěv dobrá, s rodinami se naši klienti vidí přes skype nebo slyší po telefonu,“ potvrdila ředitelka Drahuše Hlavatá.

Krajský úřad v pátek rozeslal dotazníky organizacím působícím v sociálních službách, aby z odpovědí zjistil, zda nebude potřeba nasazení studentů do péče o seniory masivnější. V rámci nařízení pracovní povinnosti by ve středních Čechách mohlo být v případě nutnosti k dispozici až 248 studentů vyšších ročníků středních škol a 24 studentů vyšších odborných škol.