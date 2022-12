Střed nového dolnokralovického hřbitova tak nyní zdobí památník vyrobený z keramiky v blažejovickém Studiu ve dvou manželů Martiny a Františka Janákových. Tvoří ho postavy dvou dospělých a dvou dětí, přičemž dospělí měří zhruba 130 centimetrů. Každého, kdo přijde na toto místo, upoutají především modré oči figur.

„Oči postav jsou jeho podstatným znakem,“ upozornil starosta a vysvětlil, že jejich modrá barva symbolizuje vodní hladinu švihovské nádrže a výrazy ve tvářích mají evokovat obavy původních obyvatel Dolních Kralovic, kteří museli před stoupající vodou opustit své domovy a odejít do neznámého.

Na tu dobu, kdy pět let učil děti na druhém stupni ve škole v původních Dolních Kralovicích vzpomíná také Ladislav Vrkoslav. „Když jsme odcházeli, byl to především smutek. Měli jsme ve škole dobrou partu a nevěděli jsme do čeho jdeme,“ uvedl.

Tu dobu si vybavuje do nejmenších detailů i jeho žena Marie. V obci nad řekou Želivkou žila od narození společně s rodiči a prarodiči. „Když zavřu oči, mohla bych po starých Dolních Kralovicích doslova chodit. Zvlášť komendu, kde jsme bydleli, si umím vybavit dům od domu. Kralovice byly hezké, bylo tam všechno, co jsme k životu potřebovali a když jsme odcházeli, nebylo to moc hezké. Hodně jsem to obrečela,“ dodala.