Veřejné fórum v šestnáctitisícovém Benešově mělo sice zajímavý průběh, ale podle organizátorů se ho zúčastnila jen mizivá menšina benešovské populace.

„V Kulturním domě (KD) Karlov se jednalo o již druhé Veřejné fórum. Akci navštívilo více než sto občanů,“ potvrdila Markéta Pazderová odpovědná na radnici za propagaci a vztahy k veřejnosti.

Lidé v KD Karlov mohli také hlasovat pro své priority. Z nich bylo pak určeno tucet těch pro měšťany nejpodstatnějších.

Nejvíc si Benešáci přejí, aby se město důstojně postaralo o objekt Hotelu Pošta. Po rekonstrukci by ho mělo ještě důsledněji využívat ke kultuře. „Podle veřejnosti by tam mohla vzniknout i studovna a studenti sami by se pak měli vyjádřit, co tam chtějí mít,“ připomněla Pazderová.

I přesto, že před školami dochází ke kolizím aut s dětmi jen výjimečně, zařadili účastníci akce právě toto téma a dopravní bezpečnost před školami hned na druhé místo. Vysoko se umístila také potřeba skautů mít novou klubovnu i se zahradou a využití prostoru Táborské kasárny.

Na šestou pozici se dostal benešovský evergreen, výstavba sportovní víceúčelové haly. Část obyvatel trápí také kočičí hlavy v Husově ulici a komunikace v oblasti Sladovky. Mezi priority se zařadil také vznik komunitního centra, kde by se setkávaly různé věkové skupiny.

Desáté až dvanácté místo pak patří lepšímu využívání dešťové vody, zapojení veřejnosti do údržby veřejné zeleně, nebo koncepce cyklodopravy. „Všechna témata, která byla navržena do závěrečného hlasování, budou ověřena elektronickou anketou,“ dodala Markéta Pazderová.