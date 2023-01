Místo vojska školáci

Původně měla být podle územního plánu v lokalitě U Boží vody na severním okraji města. To už ale padlo, neboť k intenzivnějšímu rozvoji bydlení má dojít v oblasti někdejších Táborských kasáren. Ve školu by se časem měla změnit nevyužitá hlavní kasárenská budova. Zatím město alespoň navyšuje kapacitní možnosti stávajících tří škol. V Dukelské ulici k tomu dojde poté, co vznikne na místě někdejší geodézie školní družina, což ve školním pavilonu uvolní místo pro další třídy.

Podobné řešení zatím není možné ve škole Jiráskova, kde už nyní muselo dojít k tomu, že děti ze třetích tříd už nemají garantovaná místa ve školní družině. Přednost mají prvňáčkové. Problém s místem musí řešit také škola Na Karlově. Radnice počítá s tím, že už v letošním roce by měly být zahájeny stavební úpravy nevyužívaných půdních prostor s plochou téměř 900 metrů čtverečních. „Mělo by tam vzniknout pět odborných učeben se zázemím,“ potvrdil ředitel školy Svatopluk Česák s tím, že by tam měly být třídy pro přírodovědu, výtvarnou výchovu, zeměpis, jazyky a výpočetní techniku. „Začít by se mělo nejspíš během letních prázdnin, protože se nejdříve musí postavit únikové schodiště, což by v době plného provozu školy nebylo možné,“ vysvětlil Česák.

Nový bezbariérový přístup

Současně se zamýšlenou stavbou dojde například i k rozšíření nedávno rekonstruovaného topného systému i do nových učeben. V zadním traktu školy vznikne kromě únikového schodiště také výtah zajišťující bezbariérový přístup do všech podlaží školy postavené v roce 1888. „Celá investice je zhruba sedmatřicet milionů korun. Na tuto akci se nám podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,“ doplnil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

