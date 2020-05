„Reagovali jsme na momentální situaci způsobenou koronavirem. V podstatě jsme změnili termíny podávání žádostí o podporu,“ připomněl místostarosta.

Kvůli covidu-19 a nouzovému stavu, který zmrazil veškeré aktivity v celé zemi, padla také nutnost žadatelů podat svou supliku do konce dubna. To v případě, že subjekty žádaly o podporu na úhradu pololetního nájemného. Třeba za užívání sportoviště nebo městských prostor. Změnu ale pocítily i organizace, které žádaly o dotace na vybavení nebo cestovné a to v rámci celého roku. „Protože zpočátku jara nikdo nevěděl, co bude dál, posunuli jsme termíny žádostí až na konec září,“ sdělil Zdeněk Zahradníček.

O nyní připravovaných změnách pravidel přidělování dotací z grantového fondu města, které vstoupí v platnost v příštím roce, ale místostarosta zatím hovořit nechtěl. „Ukázaly se slabiny současného přidělování dotací. Ty chceme proto radikálně změnit,“ dodal Zdeněk Zahradníček.