Nebylo potřeba hledat novou cestu. Cyklostezku postaví na bývalé trati u Votic

/FOTOGALERIE/ Cyklisté by se jednoho krásného dne měli bez rizika, že se při jízdě střetnou a automobilem, dostat z jižních Čech až hlavního města. A i když tato informace stále zní jako hudba budoucnosti, cyklostezka v úseku z Votic do Olbramovic, se už co nevidět začne skutečně stavět.

Cyklostezka z Jihu Čech do Prahy povede u Votic v trase někdejší železniční trati. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Zajímavostí přitom je, že nebylo potřeba hledat úplně novou cestu. Stavbaři jen využijí trasu opuštěné železniční trati. Z ní zmizely koleje při výstavbě IV. železničního koridoru. Trať totiž bylo potřeba kvůli vyšším rychlostem vlaků napřímit, proto železniční oblouky zůstaly kdesi v polích. „Asi nejsložitější přípravou na tuto akci bylo majetkoprávní vypořádání pozemků. Majetek ve vlastnictví Správy železnic ale byl nakonec převeden na Mikroregion Voticko, i když až po schválení vládou,“ vysvětlil votický starosta Jiří Slavík. Starosta Votic: Město má vytvářet podmínky pro život, ne stavět byty Přečíst článek › Využití opuštěné železnice není jedinou zajímavostí projektu, který realizuje právě Mikroregion Voticko. Další je například to, že cyklisté budou muset před Olbramovicemi překonávat úrovňově silnici I. třídy číslo 18 vedoucí z Benešovska na Příbramsko. Takové křížení je podle votického starosty skutečně výjimečné. „Nám se ale podařilo ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a Policií ČR najít na Veselce u Olbramovic takové řešení, které to umožňovalo a stavba už má platné stavební povolení,“ připomněl Jiří Slavík a zdůraznil, že je rád, že se v záležitosti vzniku cyklostezky Votice s Olbramovicemi bez problému domluvily a podělily i o náklady na projekt. Ty dosáhnou na trase dlouhé jen zhruba tři kilometry částky 51,35 milionu korun a dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury by měla v případě přidělení dosáhnout 33,7 milionu korun. „Na spoluúčast Votic a Olbramovic ve výši 17,6 milionu budeme ještě žádat o dotaci na dofinancování ze Středočeského kraje,“ doplnil Jiří Slavík. Přejezd u zastávky Pecerady vyřadí oprava vozovky. Autobusy se otočí na návsi Přečíst článek › Na trase cyklostezky leží také Bystřice. A na připojení její části vedoucí ulicemi Karla Nového a Dr. E. Beneše, se už město podle starosty Michala Hodíka také chystá. Ve stávající finanční situaci obcí by bez dotačních titulů nebylo vůbec možné tak nákladnou liniovou stavbu realizovat. „U cyklostezky z Votic do Olbramovic se jasně ukazuje, že příprava liniových staveb, u kterých není ani vyřešeno vlastnictví pozemků, je věc na přípravu v řádu několika let a může se stát, že dokončení takto složité investice může být realizováno až po volbách za jiného politického vedení. Důležité je mít odvahu připravovat projekty s dlouhodobějším efektem a jsem rád, že na toto současné i minulé vedení Votic odvahu mělo“ říká k liniovým stavbám Jiří Slavík.

