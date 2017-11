Názory zastupitelů na dlužníky se dál rozcházejí

Benešov – Každé sídlo, které má v majetku byty, vede nikdy nekončící boj s neplatiči nájemného. Jenže mezi dlužníky nepatří pouze ti, kteří nechtějí platit. Stále přibývá těch, kteří platit nemohou.

Pokud by všichni dlužníci v jeden okamžik do městské kasy splatili pohledávky města, pak by byl Benešov o téměř třiadvacet milionů bohatší. Komunální politici, kteří rozhodují o tom, jak se město k dlužníkům postaví, mají na dluhy případně oddlužení dva názory.

Levicovější část politiků reprezentovaných koalicí ČSSD a ANO s podporou TOP 09 a komunistů prosazuje benevolentnější přístup, případně odpouštění celého poplatku z prodlení z dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Politici na pravém křídle takové výjimky naopak nechtějí.

Už v roce 2015 a několik let před tím, v době, kdy benešovskou koalici vedla VPM se starostou Jaroslavem Hlavničkou, prosazoval místostarosta Tomáš Podhola mnohem mírnější přístup, než jeho spolustraníci i členové koalice. „Ztotožňuji se s názorem pana Podholy,“ řekl starosta Benešova a člen ČSSD Petr Hostek a dodal, že je potřeba ke každému přistupovat samostatně. „Znám případ, kdy důchodce chce platit dluh, ale jeho rodina na něm doslova parazituje. A přes jeho dobrou vůli a spolupráci s městem, se mu to nedaří,“ vysvětlil Hostek s tím, že právě to by byl důvod odpustit penále.

Jenže proti takovým výjimkám se staví ostře Roman Tichovský z ODS. „Dluhy se mají platit. Za tím si stojíme stále. A když nájemník doplatí dluh, je možné jemu, i všem ostatním, tedy jednotně, odepsat polovinu penále z prodlení. Ke zbytku si může pak domluvit splátkový, libovolně dlouhý kalendář a z této částky už penále nevznikají,“ vysvětlil Tichovský s odůvodněním jednotného přístupu ke všem, tedy i těm, kteří přes všechny potíže řádně platí nájemné.

Podle starosty Petra Hostka ale právě to může přinést další bezdomovce. „Co s takovými lidmi máme dělat? Mají bydlet ve slumu v Táborských kasárnách? V odůvodněných případech sociální aspekt přece musíme brát v potaz,“ dodal.