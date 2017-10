Narychlo hospitalizovaní mají dvojí smůlu, v nemocnici neodvolí

Benešovsko – Lidé, kteří mají se zdravotníky domluvený zákrok a hospitalizaci v období voleb a chtějí přes to spolurozhodovat o budoucí politické moci ve své zemi, se na to mohou a musejí připravit. Stačí, když se na úřadě, který registruje jejich trvalý pobyt, nechají se zapsat do zvláštního seznamu voličů. Ti ostatní, třeba i pacienti hospitalizovaní kvůli akutní operaci, ale v nemocnici volit nemohou.

„Museli by mít voličský průkaz. Bez něj volit nelze, ani když se jim přihodilo něco, za co nemůžou,“ vysvětlila Lenka Votrubová, vedoucí spisové služba a vnitřní správy MěÚ Benešov. Právě ona má už jedenáctým rokem volby v Benešově, jako úřednice pověřená koordinací přípravy voleb za Obec s rozšířenou působností (ORP) Benešov, na starosti. Benešov jako ORP má celkem 35 obcí včetně Benešova, což čítá zhruba 30 tisíc voličů. Každé volby mají své specifika a mají je i ty dnešní a zítřejší. Ani tak je Lenka Votrubová nepovažuje z hlediska přípravy za nejsložitější. Specifikem je, že při nich nebudou volit cizinci. Tedy ti, kteří nemají české občanství. Bezkonkurenčně nejsložitější, jsou pro úředníky ale komunální volby. Ty připravují od A do Z. ČTĚTE TAKÉ: KRÁTCE: Kvůli volbám se turisté k informacím nedostanou ČTĚTE TAKÉ: ANKETA: Jdete k volbám?

