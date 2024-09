Voda se sice na vodočtu v Nespekách zvedla až téměř ke čtyřem metrům, ale důsledky rozvodnění zdaleka nedosáhly úrovně, jako na východě republiky. Nevýznamně zvedly také hladiny sázavských přítoků řek Blanice a Želivky a také Janovického, Benešovského či Tloskovského potoka, a tak ani to nemělo dramatické důsledky.

Týnec nad Sázavou

Například v Týnci nad Sázavou voda v podstatě jen zalila příbřežní komunikace a po opadnutí na nich zanechala nános bláta.

„Voda zaplavila stezku pod hradem Zbořený Kostelec, u mlýna v Týnci nebo tu na pravém břehu vedoucí od Lidlu pod úřadem do Náklí. Ale žádný dům,“ potvrdil týnecký starosta Martin Kadrnožka.

Stezka pod úřadem je vybudovaná z žulového prachu a lomového kamene a náhrada odplaveného materiálu nebude drahá.

„Obdobné je to i na Brodcích, kde vznikl provizorní násep u stavby nové lávky. I ten se dá snadno opravit navezením stejného inertního materiálu,“ dodal týnecký starosta.

Poříčí nad Sázavou

Ani v Poříčí nad Sázavou živel majetek nezdevastoval. Voda vystoupala například u mostu jen na travnatou mez pod rodinnými domy, ty ale ani neohrozila.

„Jsem rád, že to takto dopadlo,“ řekl s tím, že se lidé na povodeň připravovali. „Poděkování si zaslouží nejen naši hasiči, ale také členové volební komise, kteří se přidali například k pytlování písku,“ dodal.

Ani v poříčské místní části Vrabčí Brod tentokrát lidé před velkou vodou nemuseli utíkat. Voda tam pouze zaplavila část cesty podél řeky.

Chocerady

Ani situace po opadnutí vody nepřinesla v další z obcí na břehu Sázavy, Choceradech potřebu velkých obecních investic.

„Díky Bohu jsme tím prošli bez ztráty kytičky,“ zhodnotil choceradský starosta Martin Kůrka. „Na to jaké byly predikce to skončilo jen zatopenými cestami, naneseným bahnem a několika vyvrácenými stromy. To platí v obou směrech toku, tedy jak na Poddubí tak nahoru na Stříbrnou Skalici,“ uvedl. „Zaplať pánbůh za ty dary.“

Nespeky

Mimořádná situace v Nespekách přinesla podle starosty Michala Tyrnera jen čerpání několika sklepů.

„Domy, v nichž k jejich zatopení došlo ani nebyly na břehu Sázavy, ale na kopci. Voda tam natekla při deštích z cest. Jinak obec povodeň, která byla o 30 centimetrů nižší než loni v prosinci, přežila beze škod.