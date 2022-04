To se také stalo, ale starosta města Josef Korn je ze současných možností rozladěný. Mírně řečeno. „Sebrali nám autobus, který sem ráno v pět hodin přijížděl ze Sněti a mířil do Prahy,“ tvrdí starosta. „Lidé jím jezdili do práce a spoj byl hodně vytížený,“ připomněl s tím, že to nebyla jediná úprava spojů. Také v dalších částech města, Dálkovicích a Střechově, tamním obyvatelům spoje ubyly. Autobusem se tam dostanou naposledy po patnácté hodině. „Spoj v sedmnáct hodin také zrušili,“ upozornil Korn. Zároveň ale potvrdil, že autobusů do města jezdí hodně. Jenže prý prázdné.

„To je třeba případ nedělního autobusu, který jezdí v sedm ráno z Kácova do Vlašimi. Řidič mi říkal, že za celý rok vezl všehovšudy čtyři cestující,“ popsal starosta a upozornil, že si jeho spoluobčané u něj také často stěžují právě kvůli autobusům parkujícím na náměstí, kde překážejí. Důvody, proč k úpravám autobusových spojů došlo, vysvětlil Petr Borecký, krajský radní pro oblast veřejné dopravy. „Město dostalo nabídku podílet se na sestavování jízdních řádů, ale optimální spolupráce to nebyla. Od začátku dubna se do spojů promítla také integrace dopravy v Posázaví a na Vlašimsku v tom smyslu, že se spoje na podněty cestujících doplňovaly. Podle mého proto pan starosta nemá důvod ke stížnostem,“ míní. Lepší dopravní obslužnost některých obcí Josef Korn nezpochybňuje, ale nelíbí se mu, že do města nejezdí vlaky a ani velké dopravní zatížení silnic a náměstí kvůli autobusům.

Přibude zrušených spojů?

Josef Korn ale odhaduje, že zrušených autobusových spojů ještě přibude. A to v důsledku laviny zdražování a chabé vytíženosti.

Už loni, kdy Středočeský kraj zrušil osobní železniční dopravu do Trhového Štěpánova, se starosta pokoušel o její obnovu. Autobusové spoje totiž za adekvátní náhradu vlaků nepovažuje. Pomoci s tím měla i spoluúčast kraje.

„Už před zrušením lokálky jsme nabídli Trhovému Štěpánovu, že zrušíme vlak a zajistíme dopravu autobusy v plném rozsahu vlakového spojení, nebo zaplatíme to, co by stály autobusy a město na zachování železnice doplatí cenu vlaků. Město to ale odmítlo,“ uvedl radní kraje.

Už před tím, než se vlaky přestaly jezdit, vnímal starosta města situaci velmi kriticky.

„Když se bude likvidovat to, co si na sebe nevydělá, pak zavřeme muzea, hrady nebo divadla. Všechno se musí dotovat a to chceme také v případě naší trati po Středočeském kraji. Bez toho se z nás stanou jen další Sudety,“ řekl rozhořčeně. A stejně jako Petr Borecký hodnotí komunikaci s krajem. „Ani nám na naše dopisy neodepsali, udělali si to jak sami chtěli,“ řekl Josef Korn.

Vlak zaplatí z městské kasy

Trhový Štěpánov na placení vlaků nakonec zůstal sám. Město už loni v prosinci, krátce po uzavření krajské dopravy navázalo kontakty se soukromou společností Railway Capital. Ta patří k malým železničním dopravcům a své vlaky provozuje na několika pro velké dopravce nerentabilních regionálních tratích.

„Dohodli jsme se s nimi na tom, že sem vlaky zase budou jezdit. Zaplatíme je z městské kasy, bude to stát zhruba tři sta tisíc korun,“ potvrdil Korn.

K tomu Petr Borecký upozornil, že stále platí loňská nabídka, že kraj zaplatí náklady na autobusy a rozdíl v nákladech na provoz vlaků pak doplatí město.

K využití nabídky zatím nedošlo nejspíš i proto, že město nesjednává celoroční vlakovou dopravu. Osobní vlaky sem pojedou z Vlašimi jen o víkendech a to od 4. června do 28. září. Při první jízdě u toho bude i dechovka a obnovený spoj doprovodí malá slavnost. Každý den normální provozu by pak měly mezi Vlašimí a Trhovým Štěpánovem pendlovat čtyři vlaky tam a zpět.

„Budou to takové výletní vlaky, které k nám přivezou turisty, kteří se budou chtít někam podívat. Máme tu třeba novou rozhlednu na Javornické hůře a hezké je také naše město a okolí,“ dodal starosta.

Spoj podle něj zůstane zachovaný i v případě, že by jím letos jezdilo méně cestujících. Vlaky by napřesrok spojovaly obě města ne celé čtyři měsíce, ale jen v rámci velkých letních prázdnin.