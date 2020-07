Jenže proces byl tehdy nastartovaný a nevratný. Tehdejší vedení města v souvislosti se svým záměrem nájemníkům neprodloužilo nájemní smlouvy. Navíc dům hodnotilo jako zanedbaný a tehdejší starosta Petr Hostek zdůraznil, že „bydlení tam komfortní rozhodně není“.

Současný benešovský starosta Jaroslav Hlavnička toto hodnocení stavu bytů vůbec nerozporuje. „V současné době i na naše město doléhají následky koronakrize, ale v okamžiku, kdy budeme mít peníze, které nebudeme nutně potřebovat využít jinak, dům zrekonstruujeme. A znovu tam vytvoříme byty,“ vysvětlil starosta.

Jejich rekonstrukce je opravdu prý nutná. „Kategorie, která tam je, dnes už snad ani neexistuje. Jsou tam průchozí pokoje, vypadá to doslova jako v komnatách na zámku,“ popsal s Hlavnička s tím, že například koupelny jsou doslova v tragickém stavu. „Takové byty bychom v roce 2020 snad ani pronajímat neměli,“ dodal.

Zda při rekonstrukci vznikne víc bytových jednotek, nebo bude počet bytů zachován, není jasné. Neexistuje ještě ani studie proveditelnosti. Ve hře o další ubytovací prostory tak zůstává například také dosud nevyužívané podkroví. „Všechno se to bude odvíjet od požární zprávy a toho, zda hasiči schválí vyšší zatížení na únikové cestě z objektu,“ připomněl starosta.

Zatím město ani nepočítá s vytvořením bezbariérového přístupu, například vybudováním výtahu. Ten by podle Jaroslava Hlavničky mohl případně vzniknout za využití prosklené pavlače. Do podkroví by ale zdviž cestující ani tak nedovezla.

Na rekonstrukci bytového domu nejsou dosud ani přesnější finanční odhady. Cena za práce a materiál by však mohla dosáhnout částky deset i více milionů korun. V závislosti na shora uvedených „vychytávkách“ a také na tom, v jakém technickém stavu vůbec objekt je. To určí až detailní prohlídky odborníků. Samotná rychlost realizace pak závisí na momentálních finančním možnostech města.

Zatímco ještě před dvěma roky vedení radnice hodlalo využít přízemní nebytové prostory jako služebnu městské policie, to současné je chce zachovat v rámci dlouholeté tradice. Každá Benešák tohle místo zná pod označením Atas. Už nyní proto visí na úřední desce záměr města na pronájem prostoru pro komerční využití. Kvůli tomu Benešov uvedl do prostory do vhodného stavu.

„Nabídka města je na využití pro textilní obchod a cukrárnu. Zcela nevylučujeme ani to, že umožníme případnému zájemci, pokud bude chtít oba tyto prostory propojit, aby to tak, jako tomu bylo dříve, udělal,“ doplnil lídr města s tím, že rekonstrukce bytů se především v ohledu designerském dotkne nakonec i přízemních komerčních prostor.