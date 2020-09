„K úplné uzavírce silnice druhé třídy číslo 110 dochází v úseku od křižovatky s ulicí Jiráskovou, která je rovněž uzavřena až po most přes železniční trať. I ten je úplně uzavřený,“ připomněla Alena Pokorná, vedoucí Odboru investic, investice a opravy Městského úřadu Benešov s tím, že uzavřena je rovněž místní komunikace v Tyršově ulici v úseku od křižovatky s ulicí Dukelskou po křižovatku s ulicí Nádražní u sokolovny.

Motoristům tak zbývají pro cestování Benešovem objízdné trasy. Obousměrná objízdná trasa je nyní vedena od uzavřeného mostu přes železniční trať kolem ní. Auta tak musejí projet až na druhý benešovský most v ulici Nová Pražská a to po ulici Hodějovského. Dále je černé šipky na oranžovém poli nasměrují Novou Pražskou a Čechovou ulicí do ulic Vlašimské, Na Chmelnici, Hráského, Táborské a Nádražní.

Objíždět se dá zavřený úsek ale také přes Hráského ulici do ulice Černoleské a dále po nově vybudované přeložce silnice u Mariánovic. Tam lze využít novou okružní křižovatku U Topolu a silnici I/3. Celková délka objízdné trasy je zhruba čtyři až šest a půl kilometru podle toho, kterou ze dvou objížděk si řidiči vyberou.