„V rámci stavby dojde k prodloužení podchodu pod celým kolejištěm. Propojí se tak západní předměstí včetně přístupu k zámku Konopiště s východní částí města,“ uvedla mluvčí SŽ, investora stavby. Délka nové části podchodu bude 45,5 metru a jeho šířka čtyři metry. Výstup z podchodu na „konopišťské“ straně bude řešen schodištěm a výtahem pro zajištění bezbariérového přístupu.

Součástí stavby bude doplnění orientačního a informačního systému v celé stanici. Lepší orientaci budou díky tomu mít i slepí a slabozrací, které správným směrem povedou akustické majáčky. Informační systém posilní i LED panely. Investor spolupracuje také s městem Benešovem. Jeho místostarosta Roman Tichovský potvrdil, že Benešov postaví výlez z tunelu a propojovací chodník do ulice Jana Nohy.

„Chodník tam vyústí u středního odborného učiliště. Turisté se pak do Konopiště dostanou ulicí Za Nádražím,“ dodal Roman Tichovský. Stavební práce za 47,3 milionu korun realizuje pro SŽ společnost Strabag Rail, která by dílo měla odevzdat do konce letošního roku.