/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pilníkovo pozdní odpoledne je už zavedené heslo, které si do kalendáře, letos s datem sobota 15. června, zapisují pravověrní vyznavači adrenalinové podívané. Po celou dobu trvání akci organizuje Petr Pilát zvaný „Pilník.“

„Tentokrát jde o už 18. ročník a konat se bude v Čerčanech, přímo v FMX parku Petra Piláta,“ potvrdila PR manažerka Lenka Netušilová s tím, že dokonalou vzrušující sportovní podívanou doplní jako pokaždé i zábava pro celou rodinu s workshopy a soutěžemi, z nichž žádné dítě neodejde bez ceny.

Připomněla také, že na programu jsou nejen FMX exhibice v podání Petra „Pilníka“ Piláta a jeho hostů, kterými budou například světové hvězdy FMX Brice Izzo a Davide Rossi, ale řada přijde i na BMX exhibice se salty a triky nebo parkur.

| Video: Youtube

Akrobacie se ale nebude odehrávat jen přičiněním motokrosařů.

Již v pátek v tištěném Deníku info Zdroj: Deník Deník je podesáté za sebou nejčtenějším novinovým titulem v Česku. Minimálně jednou za čtrnáct dní si jej přečte 1 832 000 čtenářů. - Kompletní přehled uzavírek v našem kraji pro celé léto

- Rozšířený servis před startem fotbalového Eura

- Velký rozhovor se zakladatelem TOP09 Miroslavem Kalouskem

- Posílené zpravodajství z našeho okresu a kraje na více než deseti stranách

- Nejlepší akce pro následující víkend v našem okolí

- Příloha 77 plus 1: plán čtení pro volný čas

- Spousta dalšího zajímavého čtení na minimálně 24 novinových stranách

- A navíc TV magazín s kompletním programem na příští týden

Nad areálem předvede svou leteckou akrobacii v podání českého pilota Martina Šonky. Pro tu příležitost naplánoval se svým letadlem dechberoucí akrobatické prvky přímo nad hlavami návštěvníků.

Akce startuje ve 14 hodin. Vstupné v předprodeji vyjde na 299 Kč, na místě 399 Kč. Děti do 15 let a senioři nad 70 let mají vstup zdarma.