Vlašimsko a tamní lidé, a to nejen farníci, bývají tradičně štědří. To vychází z jejich empatie vůči druhým, potřebným. Navíc se po loňském roce, kdy koledování skupinek tří králů znemožnila vládní restriktivní opatření dárci velice rádi znovu potkali s koledníky. Často už známými, kteří na stejná místa za stejnými lidmi chodí mnoho let.