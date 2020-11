Je to podpora místních podnikatelů v těžké době koronavirových omezení. A také příležitost účastnit se adventních soutěží. A pozor – i předadventních. Už nyní.

Správné je utrácet doma

„Není to ze strany města záchrana firem – ale podpořit je v nynější těžké době můžeme,“ řekl Jeništa Deníku s odkazem na aktuální omezení i další dopady koronavirové krize. Proto přichází výzva k vánočním nákupům prostřednictvím webových stránek, jež provozují i vlašimští obchodníci. Výzva k tomu, aby místní zbytečně nejezdili nakupovat jinam.

„Určitě bychom nechtěli v blízkém budoucnu o jejich obchody a oblíbené služby přijít; to by byla pro nás pro všechny velká škoda,“ zdůrazňuje městský web. S tím, že cílem je vyburcovat u místních hrdost, patriotismus a sounáležitost – vždyť právě obyvatelé Vlašimska, jako zákazníci, mohou v nejbližší době pomoci nejvíce. „Zatím jsou obchody zavřené – a hlavní vlna podpory teprve přijde,“ míní starosta. „Bude to v momentě, kdy uvolňování opatření pocítí i obchodníci,“ řekl Deníku.

Výzva ale nemíří jednosměrně: výhody z on-line nákupu mají získat i zákazníci. Vedle nakupování z pohodlí domova, což je obecně benefit e-shopů, kampaň nabízí i další výhody. Kromě toho, že jde o firmy, které lidé znají a mají s nimi zkušenosti, jde především o ochotu obchodníků při kontaktu s místními a lidmi z okolí. A také je tu jistota, že v případě uplatnění záruky či výměny zboží bude vše v blízkosti.

Už přišly pochvaly i výhry

Vlašim sobě v těžké době! To je chytlavé heslo, které se neobjevilo až v souvislosti s nynější „předvánoční“ kampaní. „To jsme měli už na jaře v první vlně koronaviru,“ řekl Deníku Jeništa. Zatímco tehdy znamenalo spíš výzvu k šití roušek, nyní se slogan rozšiřuje i na oblast podnikání. Jak elektronicky na webu a na svých účtech na sociálních sítích – facebookovém i instagramovém – tak v místním zpravodaji a na vývěskách město vyzývá k využití nabídky místních podnikatelů.

Tomu mají pomoci i různé soutěže, které „hravou formou“ propojí vlašimské občany s místními obchodníky a provozovateli služeb. Zatím jde sice o novinku, avšak první výherci voucherů či slevových kuponů už jsou známi. A dorazily také první ohlasy; zvláště na facebooku. Vesměs pozitivní.

„Byl to náš nápad, nikde jsme se neinspirovali,“ odpověděl starosta na otázku Deníku. „Pak jsem ale viděl v televizi, že někde také dělají něco podobného,“ konstatoval, že i když Vlašimští neopisovali, jejich řešení není ojedinělé. Což je vlastně příznivá zpráva. Znamená jediné: nejsou sami, kdo je přesvědčen, že tohle je správná cesta.

Prozatím zapojené e-shopy:



- 1LEDShop: www.1ledshop.cz

- Dvořák-Vlašim.cz: www.dvorak-vlasim.cz

- Knihkupectví Marie Žížalová: eshop.knihkupectvi-vlasim.cz

- CykloŠvec: www.cyklosvec.cz

- GastroŠulc: gastrosulc.cz/eshop.htm

- Hračky dětský sen: www.hrackydetskysen.cz

- Libor Hrubý, autopotahy, tuning, autodoplňky: www.tuningvlasim.cz

- Renyx: www.renyx.cz

- Ladanashop.cz: www.ladanashop.cz

- Tvojehodinky.cz: www.tvojehodinky.cz

- TelComp.cz: www.telcomp.cz

- DzinyOdevy.cz: www.dzinyodevy.cz

- Hobysport Milan Vilím: www.eshop.hoby-sport.com

- Podblanické maso – uzeniny: www.reznik.eu

- Prádelna Kyselý: www.kyss-hygiene.com

- Yahoodka's Handcrafts: www.fler.cz/yahoodka-0



