Na trať do Trhového Štěpánova se vrátily vlaky. Letní provoz zahájila oslava

Richard Karban

/FOTOGALERIE/ Když odjel 12. prosince minulého roku poslední osobní vlak z nádraží v Trhovém Štěpánově, přijali to obyvatelé posázavského městečka s velkým smutkem. Ještě sice do konce roku mimořádně přijel spoj soukromé společnosti Railway Capital, ale jinak to vypadalo s železniční dopravou z Vlašimi bledě.

Soukromý dopravce zahájil na trati z Vlašimi do Trhového Štěpánova v sobotu 4. června 2022 víkendový letní provoz. | Foto: Richard Karban