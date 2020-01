Na tragédii teď reaguje i benešovská nemocnice

Z tragédie v moravskoslezské metropoli, při níž loni 10. prosince šílený střelec zavraždil v nemocniční čekárně sedm lidí, se poučilo, nebo se o to snaží, celé české zdravotnictví. Platí to například i pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. „Její vedení nás požádalo o co nejužší spolupráci,“ potvrdil velitel Městské policie Benešov Radek Stulík.

Příchod do čekárny nemocniční chirurgické ambulance v Benešově. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner