Na táboře mluvili o prevenci popálenin

/FOTOGALERIE/ Mezi lesy nedaleko Vrchotových Janovic se nachází louka, na které se již 14 let o prázdninách schází kupa nadšenců, a ti během svých dovolených nezištně pořádají týdenní rodinný tábor pro děti nejen z votického okolí. Aktéři pořádající táborové hry se během let obměňují, střídají. To však nemění nic na tom, že tábořiště je neustále zvelebováno.

Freya, jak si pořadatelé tábora říkají, se letos rozhodla pozvat na tábor Ivu Nikitinskou z organizace Avalone, která se zabývá prevencí popáleninových úrazů u dětí a pomocí již popáleným. Pracovní náplní Ivy během školního roku je přednášení nejen po školách, a tak se rozhodla šířit osvětu i během prázdnin na táborech. Tentokrát s sebou na přednášku přizvala i Dana s Filipem, jejichž příběhy obvykle dětem představuje. Kluci vstoupili mezi děti a následoval dvouhodinový preventivní program a hodinová beseda. Dětská zvědavost a otevřená srdce děti spřátelili a to takovým způsobem, že další den přijeli kluci s Ivou na tábořiště opětovně. Při setkání pro demokracii vzpomenuli i srpen 1968 a 1969 Přečíst článek › Chlapci se zapojili do dění, připojili se k táborovému ohni a setrvali až do nočního překvapení. Dan byl vlídností a nečekaným přijetím dětí tak dojat, že se rozhodl jet v příštím roce s Freyou jako praktikant. „Není nad to pozorovat, jak se Ivy práce vyplácí a začíná se jí dařit začleňovat popálené děti do běžného dění, bez ostychu a nejapných poznámek. Držme Avalone pěsti, ať se jimi vytyčené cíle vedou ke zdárným koncům. Podporovat děti má vždycky smysl,“ je přesvědčena vedoucí tábora Jana Hájková. Mládežnická sportovní centra mohou posloužit i dospělým Přečíst článek ›

Autor: Redakce