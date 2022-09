„Aby beton správně vyzrál a neohrozily ho mrazy, musí se betonování uskutečnit co nejdříve,“ vysvětlil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Objekt po dokončení rozšíří možnost parkování v této části města. Takzvaný generel dopravy v Benešově, který navrhuje vyřešení problémů s množstvím automobilů a nedostatkem místa pro jejich odstavení doporučuje zřídit v sídlišti takzvanou rezidenční zónu. V ní budou moci parkovat pouze tamní obyvatelé. Ani oni ale v případě více automobilů v domácnosti nebudou mít parkování za druhý a další vůz zcela zdarma.

Na montovaný skelet budoucího supermarketu přibude zateplená střešní krytina

Podobně, pomocí parkovacích zón, řeší potíže s nedostatkem místa také ve velkých městech. Díky tomu by se měla v Bezručově sídlišti zvýšit průjezdnost ulic pro auta hasičů a dalších složek Integrovaného záchranného systému.

Na obou podlažích parkoviště Bezručova IV pohodlně zastaví 54 osobních automobilů a také čtyři motocykly. Původně mělo dílo město přijít na necelých 30 milionů korun. Jak s konečnou cenou „zamává“ zdražování stavebního materiálu bude ale zřejmé po dokončení.

FOTO: Betonové zdi parkoviště na sídlišti udrží hustá síť armovacích drátů

Problémy musel Benešov řešit už před samotným zahájením stavby. Vítěz výběrového řízení se zakázky vzdal, právě kvůli extrémnímu nárůstu ceny stavebních materiálů, zejména armovací oceli. Nebyl by totiž sto udržet vysoutěženou cenu. Díla se tak nakonec ujala firma, která skončila na druhém místě.

Stavba, do jejíž přízemí auta vjedou ze sídliště a na druhé podlaží z Vlašimské ulice, by měla být dokončena do začátku prosince.

