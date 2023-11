/FOTO, VIDEO/ Na stavbě nového supermarketu Penny v Benešově už těžké stavební stroje zlikvidovaly původní objekt prodejny, v současnosti z něj zbyly už jen haldy rozdrceného zdiva a betonu.

Výstavba benešovského Penny ve středu 22. listopadu 2023. | Video: Zdeněk Kellner

Další speciální technika nyní v Čechově ulici zakládá novou stavbu. Bagr hloubí základy a opodál automobilový buchar zaráží do země ocelové štěnovnice. Tyto ocelové profilované plechy se sílou stěny zhruba deset milimetrů a opatřených po stranách zámky slouží po zaražení do hloubky k zamezení sesuvu půdy. Jak to na stavbě vypadalo v tomto týdnu dokládá série snímků a video. Podle informací investora se má nový Penny Market v Benešově zákazníkům otevřít na jaře roku 2024.