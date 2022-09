O budoucnosti benešovského „rodinného stříbra“ se vedou diskuse už dlouhé roky. Jeden čas se objevily dokonce i návrhy, že by bylo lepší, protože na rekonstrukci Benešov nemá, Poštu prodat. Co by tam vzniklo pak, není jasné.

Už v pondělí 12. září se o Hotelu Pošta bude mluvit znovu při veřejné schůzi zastupitelstva v KD Karlov.

„Budeme jednat o tom, zda město koupí prodejnu kebabu stojící v prostoru Na Blátě. Právě tam bychom chtěli Poštu rozšířit. Architekti navrhli, aby trafostanice v zadní části Hotelu Pošta i prodejna kebabu byly zbourány,“ uvedl benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Pokud by zastupitelstvo koupi neodsouhlasilo, zůstala by rekonstrukce v původní verzi bez průchodu z Tyršovy do Vnoučkovy ulice. Místostarosta ale připustil, že v případě vzniku průchodu by se například i stánek s kebabem mohl přesunout právě tam, vedle kavárny a dalších komerčních prostor.

V současné době má radnice objednaný také návrh stavby, což je podrobnější studie. Pak, možná ještě letos, by město mohlo vyhlásit výběrové řízení na projektovou dokumentaci. „Nejdříve ale musí být jasno, jak dopadne záměr koupit kebab. Podle toho budeme vědět, jaký rozsah prací máme v projektu objednat,“ vysvětlil Roman Tichovský.

Problémem jsou finance

Problém, který město mělo už na začátku úvah o opravě, tedy financování celé akce, se za roky nezmenšil. Naopak. Před šesti roky se mluvilo o nákladech kolem 100 milionů korun. Před dvěma roky byly odhadnuty na více než 250 milionů. V současné době se mluví dokonce o půl miliardě.

Takovou sumu Benešov není schopen pro jedinou akci vydat. Vždyť letošní rozpočtované investiční výdaje jsou „jen“ 259 milionů korun. Přitom jen samotný projekt může dosáhnout částky i více než 20 milionů korun. Jeho cena se totiž odvíjí od celkové výše investice.

„Uvedené ceny jsou zatím stále jen odhadem. Přesnější vyplynou taž z projektu,“ vysvětlil místostarosta s tím, že město očekává vyhlášení dotací, které by bylo možné využít při rekonstrukci Pošty. „Aby se šance na dotaci zvýšila, musíme pro Poštu vymyslet její regionální, ale spíš celostátní využití,“ dodal Roman Tichovský.

