„Příměstský tábor je to jak pro koho. Máme tu celkem třiadvacet dětí od tří do šesti let a některé děti tady i nocují,“ potvrdila organizátorka s tím, že už jen samotné nocování na karimatce v tělocvičně je pro malé ratolesti velkým dobrodružstvím. Každou noc se totiž děti mohou uvelebit na jiném místě tělocvičny v sousedství jiného kamaráda.