Z rostlin si zájemci mohou utrhnout třeba jen listy nebo si domů mohou odnést rostlinu celou. Tedy její nadzemní část. K tomu ale potřebují výbavu. Nůž, nebo zahradnické nůžky.

„Nůžkami je to snadnější, protože utrhnout rostlinu nejde tak snadno,“ upozorňuje zemědělec s tím, že řepík lékařský se používá jako léčivka a to velice mnohostranná. „Odvary z ní se používají na zažívací potíže, při potížích s ledvinami nebo játry. Řepík je ale také protizánětlivý a bylina má i vynikající účinky na hojení ran,“ připomíná.

Řepíkové pole v Domašíně se rozprostírá na ploše tří hektarů. Sousedé z Domašína nebo i přespolní se právě tam mohou zazásobovat na dlouhé zimní měsíce.

Statek Domašín se ale nespecializuje jen na řepík. Tamní zemědělci pěstují klasické produkční rostliny jako obilí, kukuřici či řepku.

Jan Bursík o svém zemědělském podnikání přemýšlí možná více, než jiní jeho kolegové. Proto má Statek Domašín v portfoliu plodin i někdy nepříliš obvyklé druhy. Třeba právě řepík.

„Ten je jednou z našich plodin alternativního charakteru. Takové hledám z ekologických, ale také ekonomických důvodů, protože klasické plodiny mají až příliš kolísavou a podnákladovou cenu."

Na pole smí každý po domluvě s vlastníkem. Za sběr zaplatí smluvní cenu. Sbírat se dá rostlina v období květu a to by podle zemědělce mohlo trvat i do 20. srpna.

Jan Bursík

Šestatřicetiletý předseda představenstva akciové společnosti Statek Domašín vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor Rostlinná produkce. Osm let pracoval jako agronom v nedalekém zemědělském podniku ve Struhařově. Pak začal působit v místě svého bydliště, v Domašíně. „Je to pro mě srdeční záležitost,“ tvrdí. Je také zastupitelem Vlašimi.

Statek Domašín

Akciová společnost má čtyři zaměstnance a hospodaří na 617 hektarech zemědělské půdy z toho je 560 ha půdy orné. Společnost na nich letos pěstuje 16 plodin, například řepku, jejíž výměru už loni o třetinu zmenšila. Na úkor řepky vysévá Statek Domašín více speciálních plodin, jako jsou mák modrý, jetel nachový, jetel luční, svazenka, pohanka a trávy na semeno nebo klasiku - žito, pšenici, oves či kukuřici a právě také řepík lékařský. Živočišnou výrobu společnost nemá, v Domašíně s ní skončili v roce 2009.