Potvrdila také, že poslední májovou sobotu měl zámek současné návštěvnické možnosti zcela vyčerpané. Den na to ale výletníkům nepřálo počasí. „Naplněné možnosti návštěv měla v sobotu i Růžová zahrada. Tu jsme museli dokonce na nějaký čas zavřít, aby nebylo možné překročit stanovené limity,“ potvrdila kastelánka.

Do celkových statistický údajů o počtu návštěvníků, může letos Konopiště započítat i ty, kteří přišli při mimořádných prohlídkách před koronakrizí. Podle kastelánky je ale jasné, že až do doby, než padnou všechna hygienická omezení, nebude státní zámek s to naplnit dříve naprosto běžnou kapacitu návštěv. A zejména kvůli absenci cizinců.

Jakkoliv je nyní jasné, že se na exkurzi dostanou především ti, kteří si vstupenku koupí předem, šanci na prohlídku mají i ti, co přijdou na blind. „U brány sedí zaměstnanec, kontroluje rezervace a má také informaci o to, zda je skupina naplněná. Je-li v ní ještě místo, dostane se i na ty, kteří přijeli bez předchozí rezervace,“ popsala kastelánka.

Připomněla rovněž, že celý červen si hosté prohlédnou jen dva ze tří návštěvnických okruhů. „Pokud se nevyskytnou nějaké komplikace, nabídneme turistům o prázdninách i okruh třetí,“ dodala Jana Sedláčková.

Na hradě Český Šternberk první hosty po uvolnění restrikcí přivítali v úterý 26. května. Přesto, že návštěvnost ve všední dny hodnotí kastelánka Zuzana Míková jako slabou, popisuje, že každý následující den se počet hostů zvyšoval. Důvod nižšího počtu návštěvníků v pracovní dny ovlivňuje to, že na exkurze nyní nejezdí organizované zájezdy škol, seniorů a především cizinců.

„V sobotu jsme ale měli už běžný provozní den a také návštěvnost byla téměř běžná. Méně hostů ale přišlo v neděli, kdy pršelo,“ posteskla si Zuzana Míková, ale připomněla, že počty jednotlivých turistů ve všední dny jsou nejspíš stejné jako loni. To je však obklopovaly davy turisté z organizovaných zájezdů.

Zatímco památky bezprecedentně na letošní podivné sezoně tratí, vydělávají na ní turisté. Ti při exkurzi nejsou obklopeni davem dalších lidí. „Ti, kteří k nám jezdí nyní, mají o hrad skutečně velký zájem. Navíc, jak nám sami sdělili, si prohlídku opravdu užívají, protože jsou v komnatách s průvodcem jen dva nebo čtyři. Jsou to vlastně takoví naši VIP hosté,“ prohodila žertem Zuzana Míková.

Zámek Jiřího Sternberga, Jemniště, hosty poprvé přivítal až během posledního květnového víkendu. Zatímco v sobotu přišlo památku obdivovat na 130 lidí, nedělní déšť „překousla“ jen zhruba polovina z nich. Hostům na Jemništi už zpřístupnili také kavárnu a svůj nápoj si vychutnávali především pod venkovními stany.

„Jsem rád, že už máme otevřeno a že se návštěvníci zase vracejí. Zatím se jejich počet nedá porovnávat s minulostí, ale starší návštěvníci nechodí, protože se zatím nejspíš stále bojí,“ popsal Jiří Sternberg s tím, že by byl rád, kdyby se už situace vrátila úplně k normálu.