Přes 40 tisíc dopravních přestupků zpracovávají nyní úředníci městských úřadů Benešov a Vlašim v souvislosti s dálnicí D1. Od 21. srpna do 14. října jim je poslali policisté. Právě oni mají výstupy z kamer, které na opravovaných, zúžených úsecích D1 procházejících Benešovskem hlídají dodržování rychlosti 80 km/h.

Dálnice D1 prochází rozsáhlou modernizací. Kvůli bezpečnosti při práci cestářů hlídají rychlost na zúžených úsecích kamery. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

„Zatím to naši tři zaměstnanci zvládají. Uvidíme, jak to bude dál. Je to na ně opravdu velký nápor,“ uvedla tajemnice MěÚ Benešov Magda Zacharieva.