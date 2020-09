ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

I když se tam ve čtvrtek 10. září po poledni žádné fronty netvořily, je zřejmé, že kapacita zařízení není neomezená a nelze odbavit všechny žadatele v krátkém čase.

Čekání na testy

Podle praktické lékařky pro dospěléz Týnce nad Sázavou Alice Čečilové si pacienti stěžují, že se nemohou k testům dostavit okamžitě. „Chápu, že se musí objednat, jinak by nastal zmatek,“ poznamenala lékařka, zároveň ale připomněla, že pacienti přicházejí na odběrném místě na řadu i po čtyřech dnech.

„Tím se prodlužuje také doba, kdy má pacient odpověď na to, zda je, nebo není infikovaný,“ vysvětlila lékařka s tím, že pacient, kterého posílá k odběru, automaticky s vystavenou neschopenkou míří do domácí karantény. Pak už to, za jakých podmínek lidé z jedné domácnosti s potenciálně nakaženým zůstávají doma, záleží na odpovědnosti každého z nich.

Obdobné zkušenosti s dobou od žádosti k uskutečnění odběru mají také ve Voticích. „Obracejí se na nás lidé s teplotami a my je potřebujeme poslat na odběry. Oni volají v pondělí a odběrné místo je vezme až ve čtvrtek. Výsledek je pak už druhý den,“ řekla o zkušenostech pacientů sestra lékaře Petra Zítky.

Do pěti dnů od kontaktu

Jak je to s časovými limity podle hygieniků? „Pacienti se musí nechat otestovat do pěti dnů od chvíle, kdy přišli do kontaktu s nakaženou osobou. Výsledky testů jsou pak známy do osmačtyřiceti hodin po odběru,“ potvrdila mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.

Konkrétní počty denně provedených odběrů v Benešově se Deníku nepodařilo získat, z nemocnice byl odkázán na krajský úřad. Podle Heleny Frintové z kanceláře středočeské hejtmanky situace v Benešově alarmující není. „Limit je neomezen, odeberou se všichni indikovaní žadatelé o náběr,“ uvedla bez konkrétních čísel.

Například v odběrovém středisku v nemocnici v Mladé Boleslavi v současné době testují denně v průměru tři sta pacientů, v Kolíně je denní počet testů zhruba poloviční.

Na odběry se pacienti v Benešově stejně jako na dalších místech v kraji mají předem objednávat. Ve čtvrtek 10. září kolem třinácté hodiny stálo před odběrným místem jen jedno auto, za ním pak postávala mladá žena. Na dotaz, zda je objednaná, zavrtěla hlavou s tím, že ji bez objednávky nechtějí vzít. „Uvidím, až odjede tohle auto, jestli se nade mnou slitují,“ doufala.