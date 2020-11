„Všichni se opravdu moc těšíme,“ potvrdila ředitelka největší benešovské základní školy v Dukelské ulici Hana Procházková, podle které jde konečně o pozitivní zprávu, že mohou děti nastoupit do školy. „Současně také doufáme, že se brzy vrátí do tříd i další děti na prvním stupni a očekáváme i spuštění rotace prezenční výuky u žáků druhého stupně,“ připomněla zkušená kantorka.

Obdobně reagovala také ředitelka ze ZŠ v Týnci nad Sázavou Barbora Hanáková s tím, že děti z prvních a druhých tříd si chození do školy opravdu zaslouží. „Chtěli bychom také, aby brzy nastoupili do školy i deváťáci,“ přeje si ředitelka, aby se vrátili nejstarší žáci, kteří by se měli začít připravovat na přijímací zkoušky.

S tím také počítají učitelé ve vlašimské ZŠ Vorlina. „Předpokládáme, že dojde k dalšímu rozvolňování, i když musíme být připraveni na všechny varianty, které mohou nastat. Třeba i na zhoršení situace,“ řekl ředitel Petr Jíša.

Do benešovské školy, ale také do té v Týnci nebo do vlašimské Základní školy Vorlina by dokonce měly nastoupit všechny děti. Nepotvrdily se tak obavy, že někteří rodiče z obavy ze zavlečení covidové nákazy budou dětem dál i domácími kantory.

Otevřou se znovu také družiny a školní jídelny. I tam se ale děti musí střídat tak, aby nedocházelo k potkávání žáků, kteří jsou na distanční výuce s těmi z výuky prezenční.

Hlavně pořádně vyvětrat

Novinkou bude v „základkách“ povinné větrání i během výuky. To se dříve praktikovalo zejména o přestávkách, kdy děti neseděly v lavicích a korzovaly po chodbě školy. Jenže takové mísení skupin je nyní činností rizikovou a proti hygienickým pravidlům. Problémem však může být počasí a zejména teplota vzduchu na konci kalendářního roku. „Bude to rychlé větrání a děti se na tu chvilku oblečou do mikin,“ míní Hana Procházková.

Také v ZŠ Vorlina na větrání upozorní rodiče s tím, že dětem mají dát vhodné oblečení. „Chceme ale také, aby děti v rámci tělocviku mohly vyjít na krátkou procházku a být na vzduchu,“ dodala Petr Jíša.

I vzhledem k tomu, že podzimní distanční výuka byla povinná, účastnili se jí všichni žáci. Těm, co neměli potřebnou techniku, ji školy půjčily. Ani to ale podle kantorů plně nenahradilo osobní kontakt s nimi.

„Distanční výuka nejspíš dopad na vzdělání dětí mít bude. Efektivnější je samozřejmě prezenční výuka, ale musíme to všechno dohnat. Jak a zda se tato situace na dětech projeví, se ale teprve ukáže,“ dodala ředitelka ZŠ Dukelská.

Na zahájení školy se těší i děti. A také jejich rodiče, na nichž ležela, zejména u prvňáků a druháků, tíha distanční výuky. „Jsme rádi, že škola zase začne, protože první třída je hodně důležitá. Přesto, že se dceři hodně věnujeme, nevíme, jestli s výukou nejsme pozadu. Laura se moc těší především na spolužáky, doma je přece jen hodně izolovaná. Má určitý režim, ale ve škole je to určitě lepší. Dětem chybí i motivace, když nevidí, jak se kamarádka vedle snaží,“ popsala Markéta Zikmundová, která je maminkou prvňačky docházející na benešovskou ZŠ Jiráskova.