„Z České komory architektů, přes níž jsme soutěž vyhlásili, nám už přišlo vyrozumění, že naše zadání splňuje všechny náležitosti a soutěž je tedy platná,“ připomněl v pátek 21. srpna bystřický místostarosta Daniel Štěpánek.

Odezvu ze strany architektů očekává město nejpozději v pátek 30. října. Vítězný návrh, který vybere porota, v níž má zastoupení jak město, tak architekti, obdrží 200 tisíc korun. Druhý z návrhů 150 tisíc, třetí 100 tisíc a dalších 50 tisíc má Bystřice v záloze pro ocenění jednoho mimořádného návrhu.

A i když radnice nechtěla účastníky soutěže svazovat přísnými pravidly, přece jen určitý požadavek vznesla. Odhadované stavební náklady na realizaci návrhů by bez položek nutných pro přeložení inženýrských sítí neměly přesáhnout 40 milionů korun.

Záměrem radnice je vytvořit z obou rynků místo, kam se budou lidé rádi vracet, kde budou mít klid a odpočinou si, kde bude bezpečí ale kde stále zůstane dost místa i pro zaparkování aut.

Náměstí II. odboje je i se svými šesti stromy vlastně jen parkovištěm. Druhé náměstí pojmenované po Martinu Ješutovi, písmákovi z Bystřice, má zeleně o poznání více a ve středu parkové úpravy kašnu. Kolem však prochází rušná silnice, po níž se mezi silnicí I/3 a dálnicí D1 přesouvají i kamiony.

„Chceme, aby soutěžní návrhy vyřešily oba prostory celkově,“ upozornil Daniel Štěpánek s tím, že dosud se na bystřických náměstích řeší jednotlivosti a k těmto procesům je navíc vždy řada kritických připomínek. Město se však chce přes tyto postoje přehoupnout. Chce vyřešit nejen parkování aut v centru, ale i parkovou úprava Ješutova náměstí nebo večerní dýchánky mládeže kolem kašny.

„Řešíme ale také to, co se starou školou stojící mezi oběma náměstími. Svému účelu přestala sloužit už v osmdesátých letech minulého století“ připomněl místostarosta.

Objekt nyní využívá především Mateřské centrum Kulíšek. Stojí ale v cestě silnici a vytváří na náměstí šikanu a při jízdě od Náměstí II. odboje i poměrně nepřehledné místo. Proto také není tím, který by Bystřice chtěla zachovat stůj co stůj. I s tím mohou architekti ve svých pracích uvažovat. Ale o tom, co se s centrem nakonec stane, bude nakonec radnice s obyvateli ještě diskutovat.