Na modernizované Sedlčance se vlaky stále kříží jako kdysi

Jednoduší nemusí vždy znamenat horší. Že je to právě naopak, dokládá rekonstrukce trati z Olbramovic do Sedlčan. Známá Sedlčanka totiž nyní patří k lokálním železničním tratím, které jsou řízeny zjednodušeným způsobem, dispečerem. A to je také bezpečnější. „Výpravčí ve stanicích, nebo dálkové řízení provozu na uvedené trati už nefunguje,“ připomněl dopravní expert Jan Vachtl, mluvčí votické radnice.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com