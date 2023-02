Petr Ballek před novým pavilonem rehabilitace.Zdroj: Se svolením Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově

V rámci svého zaměstnání se nyní zabývá problematikou práv pacientů a zdravotníků, pořádá vzdělávací akce a mezinárodní setkání ombudsmanů ve zdravotnictví. V současnosti také pomáhá s přípravou novely zákona v této oblasti.

„Netušil jsem, že mě moji bývalí kolegové nominují. Ale děkuji za to a beru to především jako výraz ocenění všech nás na Benešovsku, ale i jinde, kteří dělají něco víc, než mají v popisu práce. Týká se to především zdravotníků, kteří během epidemie Covidu-19 zažili své. Právě jim bych rád případné ocenění věnoval,“ uvedl Petr Ballek.

Hlas nominovaným mohou návštěvnici krajského webu přidělit až do úterý 21. února. Vyhlášení výsledků Ceny hejtmanky, které je každoročním oceněním osobností spjatých s tímto regionem, organizátoři naplánovali na úterý 21. března. Konat se bude ve Slaném.