To, že lov bez povolení je považovaný za trestný čin pytláctví, není třeba dál rozebírat. Ale i při sportovním lovení ryb mohou existovat výjimky, které potvrzují toto pravidlo. Jednu takovou zařídili na sobotu 1. května členové benešovské místní organizace Českého rybářského svazu.

U Konopišťského rybníka se na 1. máje konají závody dětí a mládeže do 16. let v rybolovu. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Na jejich domovské vodě Konopišťského rybníka se ten den uskuteční rybářské závody pro děti a mládež do 16 let o pohár starosty Benešova. Chytat budou jak registrovaní rybáři, tak ti, kteří by si rybolov chtěli jen vyzkoušet, tedy ti bez rybářského lístku a povolenky na uvedenou vodu.