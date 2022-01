Na Konopišti se gruntuje. Oblíbený zámek nabídne novou prohlídkovou trasu

I když zámek Konopiště na první pohled vypadá, jako by se oddával pravému zimnímu spánku, třeba jako tamní už čtrnáctiletý medvěd ušatý Jiří, zdání opravdu klame. Medvěd sice v zámeckém příkopu v těchto dnech nekorzuje, ale kvůli mírným zimám se obvyklému spánku také neoddává. To za zdmi objektu, který do dnešní podoby upravil na konci předminulého století arcivévoda František Ferdinand d´Este probíhají klasické zimní práce.

V zámeckém parku na Konopišti. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Už na podzim tu byli restaurátoři, kteří se starají o sbírku zbraní. Tato pravidelná prohlídka a údržba spojená s konzervací se odehrává nejen v expozici, ale také v depozitáři právě na podzim, aby sbírkové předměty lépe přečkaly zimní období,“ vysvětlila konopišťská kastelánka Jana Sedláčková. Svou práci odvádějí také uklízečky, které provádějí generální očistu. Ta totiž během sezony, kdy komnatami korzují davy návštěvníků, není možná. Právě kvůli gruntování zavítají na Konopiště opět i restaurátoři. Jejich úkolem bude očista a údržba křišťálových lustrů. Finančně náročné opravy Kolem dvou nárožních věží ve východní části zámku je kvůli opravám instalováno také lešení. Přesunuto sem bylo od dvou západních věží, které prošly náročnou údržbou střešní krytiny už dříve. „Práce jsou finančně velmi náročné a podporuje nás při tom ministerstvo kultury. Jedná se o akci rozdělenou do několika etap. Jakmile na jedné části práce skončí, pokračuje se dál. Cílem akce je výměna prejzové krytiny,“ vysvětlila kastelánka s tím, že prejzy se budou vyměňovat také na střeše v Růžové zahradě a u kapliček stojících kolem Lurdské jeskyně. Podívejte se, jak to vypadá v zimě na Konopišti Rekonstrukcí letos projde také schodiště se soškou lvíčka u Neptunovy kašny. „To jsme si opravdu moc přáli, protože kolem lvíčka projdou téměř všichni návštěvníci zámku,“ přiznala Jana Sedláčková. „S opravou schodiště dojde také k úpravě odtoku vody po deštích a v rekonstrukci se bude pokračovat, jakmile to počasí dovolí, což platí i u výměny prejzů,“ doplnila. Šlechtické radovánky Státní zámek Konopiště, doslova napěchovaný uměleckými skvosty i loveckými trofejemi, má čtyři prohlídkové okruhy, které doplňuje unikátní střelnice arcivévody s pohyblivými a akustickými terči ve sklepení zámku. „Připravujeme také novou trasu na téma šlechtické radovánky, což bude večerní prohlídka,“ dodala kastelánka. Výřady na Tuškově u zámku Konopiště si oblíbil už František Ferdinand d´Este Pod jižní terasou se také skrývá Muzeum sv. Jiří, kde je nejrozsáhlejší světová monotematická sbírka. Lákadlem návštěvníků je také Růžová zahrada s proslulým korkovým pavilonem a skleníky s tropickou a subtropickou florou.