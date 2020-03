Je třeba se těchto návštěvníků Benešovska s šířící se nákazou obávat? „Na přijímání jakýchkoliv opatření, je ještě času dost. Zámek zahajuje návštěvnickou sezonu až za měsíc,“ připomněla v pátek 27. února konopišťská kastelánka Jana Sedláčková. „Nikdo teď ještě nemůže vědět, jak se epidemie bude dál vyvíjet. Předpokládám ale, že se k situaci Národní památkový ústav nějakým způsobem postaví,“ uvedla.

Podle kastelánky by se ale situace měla řešit jinde a dříve, než až přímo u brány památkových objektů. „Určitě už při příjezdu cizinců do Česka na hranicích nebo na letištích,“ je přesvědčena vedoucí správy státního zámku Konopiště.

Jana Sedláčková dokonce přiznala, že si v tuto chvíli ani neumí představit, jak by zaměstnanci Konopiště zjišťovali, zda je někdo ze skupiny turistů vstupujících do zámku infikovaný. Nejasné je ale například i to, jak by pracovníci středočeského Národního památkového ústavu po takovém zjištění postupovali.

„Nevím, zda vůbec máme nějaké oprávnění někomu měřit teplotu. Nejsme zdravotníci,“ řekla Jana Sedláčková. Upozornila však, že v případě, že by k takové nestandardní situaci nakonec přece jen někdy došlo, musel by pracovní tým zámku posílit. Na suplování zdravotníků ohledně zjišťování infekcí totiž nikdo ze současných zaměstnanců není určen ani proškolen. Taková náplň práce totiž v silách konopišťského kolektivu není.

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se sem nákaza nestala. Neumím si ale představit, jak konkrétně bychom jejímu šíření mohli zabránit my. Kdyby se mezi návštěvníky objevil někdo s teplotou, což automaticky neznamená, že je nakažený koronavirem, měli bychom vyřadit z prohlídky celou skupinu? To už by opravdu zavánělo až diskriminací,“ dodala kastelánka státního zámku Konopiště Jana Sedláčková.