Na Halloweenském lampiónovém průvodu se sešlo 148 dětí v maskách

Vlašim /FOTOGALERIE/ - Kouzelníky, klauny, artisty, fakíry. Tyto cirkusové disciplíny i mnoho jiných si vyzkoušeli žáci ze základní školy Vorlina ve Vlašimi. V pátek 3. listopadu v podvečer předvedly děti svým rodičům i široké veřejnosti to, co se pod dohledem zkušených cirkusáků naučily za pouhé dva dny. Publikum i samotní malí představitelé šapitó si představení náležitě užili. To bylo vidět hlavně na rozjařených tvářičkách dětí i přítomných v hledišti.