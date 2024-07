„Během prázdnin mají obyvatelé Benešova a okolí příležitost zúčastnit se bezplatných lekcí dopravní výchovy,“ připomněla preventistka Městské policie Benešov Andrea Koubová, která při celkem šesti lekcí na dopravním hřišti také bude.

Cílem lekcí je zvýšit povědomí o bezpečnosti na silnicích a zlepšit praktické dovednosti účastníků při jízdě na kole.

„Pokud přijdou děti, ale mohou i dospělí opakovaně, uvidí, že na sebe jednotlivé lekce navazují,“ sdělila policistka.

Okresní kolo dopravní soutěže v Benešově. | Video: Zdeněk Kellner

Akce je určená primárně pro děti od 6 do 13 let, ale jak už řečeno, zúčastnit se mohou i starší. Všechny lekce se konají od 17 do 18 hodin během prázdninových střed. Kdo nestihl tu včerejší, první, má další příležitost 17. a 24. července a pak ještě 7., 14. a 28. srpna.

Na dopravním hřišti se účastníci mohou svézt na kolech vlastních, nebo pronajatých ze skladu, kde jsou „zaparkované“ také šlapací čtyřkolová vozítka a koloběžky.

„Ti, kteří přijedou na vlastních kolech se třeba s podivem také dozví, co všechno na takovém stroji při jízdě po silnici má být a co tam třeba ani nemají,“ dodala Andrea Koubová.

POslední prázdninovou akcí pro veřejnost bude na dopravním hřišti Rodinné odpoledne s Integrovaným záchranným systémem. Uskuteční se v sobotu 31. srpna a zúčastnění se tam od 13 hodin seznámí s technikou policejní, hasičskou i záchranářskou.