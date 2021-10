/FOTOGALERIE/ Žehnání křížové cestě umístěné kolem chvojenského kostela sv. Filipa a Jakuba nově vybavené barevnými obrazy završí v neděli 24. října zhruba tříleté úsilí Václava Potůčka z Benešova, jeho přátel a podporovatelů. Čtrnáct dřevěných křížů s římskými číslicemi bylo dosud zdobeno jen přenosnými obrazy, které se po slávě uklízely.

Křesťanská křížová cesta u keltského oppida? Na Chvojně u Benešova realita. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„U stálých italských obrazů je také doplněn, a to především pro mladé, kteří o tom neví nic, text Ježíše a také to, jak by na jeho slova měl reagovat člověk. Texty umístila řádová sestra Hana Gerzanicová, která nám na Chvojně už mnoho let pomáhá,“ připomněl Václav Potůček, který letos oslavil 85. narozeniny.