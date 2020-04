ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Naštěstí jsme všichni, a to jak my, tak naši klienti, stále zdraví,“ potvrdila ve středu 8. dubna Daniela Laloučková, ředitelka Charity Vlašim. Přiznala ale, že strach z nákazy vzbuzovaly nedávno horečky syna jedné z pracovnic. Onemocnění Covis-19 se naštěstí nepotvrdilo. Ani to však neznamená, že nápor na psychiku polevil.

„Nemáme ochranné obleky ani respirátory FFP3. Kraj nám poskytuje dezinfekci a roušky, dnes si například vyzvedneme rukavice a ochranné brýle. Za poslední měsíc jsme také nakoupili hygienické prostředky za téměř třicet tisíc korun,“ dodala ředitelka.

Pracovnice jsou naštěstí vybavené ochrannými štíty z 3D tiskárny a do roušek vkládají zakoupené nanofiltry. Ty jim pomáhají při plnění sociálních služeb, kde se počet klientů zdvojnásobil. Důvodem jsou zavřené jídelny, kam senioři běžně docházeli na obědy. Zpočátku to vypadalo, že penzisté budou muset za donášku jídla platit. „Vlašimští radní se však usnesli, že za duben náklady na donášku obědů seniorům uhradí město,“ připomněla ředitelka Charity.

V současné době se v terénu pohybuje patnáct pracovnic Charity. Hodně jim v této nesnadné době pomáhají také dobrovolníci, například v terénních službách působí studenti, kteří rozdávali roušky u obchodních domů nebo u polikliniky.

Službu vlašimským klientům Charity nyní poskytuje také lékařka v důchodovém věku na lince pomoci. Ozývají se jí z domovů seniorů lidé bez rodin, potřebují si třeba jen popovídat a svěřit se se svými problémy. Tuto službu Charita provozuje od 9 do 16 hodin.

„Naše psycholožka, která má na starosti psychologickou poradnu v rámci charitní občanské poradny, poskytuje i své číslo, například lidem ohroženým sebevraždou. Ti, o nichž se vědělo, že mají takové sklony, ji kontaktují přímo,“ poznamenala Daniela Laloučková. „Pokud však někdo zavolá na naši linku pomoci, k číslu naší psycholožky se také dostane,“ doplnila.

I přes celosvětové koronavirové šílenství se ve Vlašimi nezastavil projekt budování charitního komunálního centra v Tovární ulici. „Příprava přestavby objektu pokračuje i v době, kdy bylo potřeba nastavit systém řízení naší organizace v nouzovém režimu. Teď se na nás už ale zase valí všechny běžné záležitosti, jako jsou úhrady faktur nebo mezd. Běží také vyhlášené výběrové řízení na dodavatele prací,“ připomněla ředitelka Charity.

Ta stále hledá možnost, jak vznik centra finančně utáhnout. Příslib zápůjčky kvůli úrokům nic neřeší. S nadějí proto teď Charita vzhlíží dokonce k německé Nadaci Renovabis, kam poslala žádost, a čeká, s jakými nabídkami přijdou firmy. „V současné době je to pro lidi z Charity opravdu frmol, ale fungujeme dále naplno,“ dodala Daniela Laloučková.