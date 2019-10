„V listopadu by měl dopravce zakoupit dva menší, nízkopodlažní autobusy, které dokáží zajet i tam, kam se současné, velké autobusy nedostanou,“ připomněl místostarosta Zdeněk Zahradníček.

Malé autobusy mají ale sloužit i o prázdninách. Posilí Ekovláček při dopravě turistů do Konopiště. První malý autobus by měl vyjet z Mariánovic už v úvodu nového roku. Do této dramaticky se rozvíjející lokality sice MHD zajíždí už teď, ale jen na tamní hlavní ulici. Menší vozidlo by však mělo prokličkovat i další ulice.

Zatímco v Mariánovicích je všechno pro spuštění nachystáno, jiná situace je na druhém konci Benešova. V lokalitě Červené Vršky navíc bydlí mnohem víc školáků. „Musíme připravit nejen koncepci zastávek a trasy, ale také zajistit dopravní opatření a potřebné stavební úpravy,“ připomněl místostarosta.

Kvůli tomu politici předpokládají, že tam malé autobusy vyjedou nejdříve v září 2020. Stavět by měly na pěti nových zastávkách. Jak děti tuhle možnost využijí, není jasné. Hodně napověděla už anketa v roce 2015. „Ukázala nám, že je mezi rodiči velký zájem. Předpokládáme, že nepoklesl,“ dodal Zdeněk Zahradníček.