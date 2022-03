„Povedlo se to díky sdílení informace na sociálních sítích a všemi dalšími dostupnými způsoby,“ uvedla ředitelka DDM Lucie Smetanová, podle které rodiče do městského zařízení v Poštovní ulici zapsali děti ve věku od sedmi do sedmnácti let. „I kdyby sem přišlo sto ukrajinských dětí, můžeme je rozdělit do více skupin s programem v klubovnách, kterých je tu více. Zvládli bychom to s využitím externích pedagogů,“ poznamenala.