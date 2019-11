/FOTOGALERIE/ Zachránil spolužačku a teď byl mezi nominovanými na Cenu Michala Velíška. Matěj Žížala, třeťák ze Základní školy v Bystřici se o to zasloužil reakcí při březnové nehodě školního autobusu. Tehdy bystřické děti cestovaly na výlet do Prahy.

Matěj Žížala a mluvčí benešovské Policie ČR Eva Stulíková při udělování Ceny Michala Velíška. | Foto: Policie ČR

Na benešovské křižovatce silnice I/3 a ulice Červené Vršky se autobus dostal do kolize s „klaďákem“. Dlouhé kmeny, které vezl, se při odbočování vlevo dostaly do jízdní dráhy autobusu. Zadním oknem přitom vnikly až do prostoru, kde seděla Matějova spolužačka.